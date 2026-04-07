Православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 7 апреля православная церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же день.
Именно с Благовещения начинается история земного воплощения Спасителя, поэтому этот праздник особенно важен для верующих. Во всех православных храмах совершается праздничная Литургия, после которой, по традиции, выпускают белых голубей, пишет портал calend.ru.
Празднование Благовещения не отлагается даже в день Пасхи, если эти праздники совпадают, а если это торжество приходится на дни поста, то пост ослабляется.
С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в этот день «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа считается грехом. Нельзя также ссориться и ругаться.