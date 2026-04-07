Владимир Путин наградил зампреда правительства Хабаровского края

Дарию Тюрину присвоена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Источник: Хабаровский край сегодня

Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом наградил заместителя председателя правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дария Тюрина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», заслуженную награду вручил глава региона Дмитрий Демешин.

По информации пресс-службы регионального правительства, медаль Дарий Тюрин получил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга. Отметим, что зампред краевого правительства принимал участие в специальной военной операции в составе добровольческого отряда БАРС-8 «Хабаровск».

— Это не вдруг возникшее желание, с начала военной операции, с 2022 года хотел помочь стране. Я как мог оказывал поддержку, содействие подразделениям, находящимся на территории Хабаровского края. Я понял в общении, что необходимо в первую очередь на линии боевого соприкосновения, что непосредственно сможет эффективно помочь, — рассказал Дарий Тюрин.

Окончательное решение отправиться в зону проведения специальной военной операции зампред правительства Хабаровского края принял, когда губернатор Дмитрий Демешин предоставил ему возможность приостановить исполнение государственного контракта на время военной службы во благо Родины.

— Мы действительно искренне с уважением относимся к каждому, кто сделал так много для страны, поэтому это стоить ценить и уважать. Награды еще будут приходить, поэтому надеюсь, у нас таких положительных поводов собираться будет еще много, — подчеркнул глава Хабаровского края после передачи медали.

Напомним, что накануне в долгосрочную командировку в отряд БАРС-8 «Хабаровск» отправился клирик Хабаровской епархии иерей Василий Морозов. Перед поездкой он провёл две недели на военном полигоне вместе с бойцами, осваивая навыки тактической медицины и боевой подготовки.