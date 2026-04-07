Красноярский край вошёл в топ-20 регионов по зарплатам в малых городах

Средняя зарплата жителей малых городов Красноярского края составила 88 300 рублей в месяц.

По итогам 2025 года регион занял 19-е место в рейтинге «РИА Рейтинг». Эксперты сравнили средние заработки в населённых пунктах с численностью до 200 тысяч человек (без учёта краевых столиц) со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг.

Средняя зарплата жителей малых городов Красноярского края составила 88 300 рублей в месяц. На эти деньги можно купить 3,37 стандартных набора — это выше среднероссийского показателя (2,8). Рост доходов за год — 13,6%.

Лидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ (151 тыс. рублей), последние места заняли республики Северного Кавказа.

Ранее мы сообщали, что красноярцы получат компенсацию до двух третей стоимости туров по региону.