Хлам на столах и испорченные нервы: Эксперт по этикету составила стоп-лист отпускных сувениров для коллег

«Совершенно точно не стоит привозить маленькие сувениры и магниты. Почему? Они копятся, занимают место и чаще всего остаются где-то на рабочем месте или в ящике стола. Если коллег много и они активно путешествуют, всё это скапливается», — отметила она.
По словам специалиста, такие подарки быстро превращаются в хлам: в компаниях нередко действуют правила оформления рабочих столов, а обилие мелких фигурок только захламляет пространство и не несёт ценности. Дополнительный риск — сувениры с ироничным подтекстом, которые могут задеть коллег.
Богачёва советует выбирать универсальный вариант — съедобные подарки. Деликатесы, сладости, чай или фрукты позволяют «поделиться эмоцией отпуска», но не создают лишних вещей в офисе.
Отдельно эксперт предостерегла от предметов с резким запахом — благовоний, палочек или пало-санто. Такие сувениры популярны в Азии, но восприятие запахов у людей индивидуально, что может вызвать дискомфорт.
Самым ярким антипримером стал экзотический подарок с животными. «Мне однажды в качестве сувенира привезли змею в маленькой бутылочке… я даже сейчас вспоминаю, как это было ужасно», — поделилась эксперт.
В итоге, подчёркивает Богачёва, лучший сувенир для коллег — тот, который не создаёт проблем: его можно разделить, съесть и спокойно вернуться к работе без лишних вещей на столе.
Ранее эксперт по этикету объяснила, какие слова нельзя говорить в очереди, если не хотите учинить скандал. По словам специалиста, вежливый способ встроиться в очередь начинается с обращения к группе людей.
