В Прикамье более 4 тысяч новорождённых получили СНИЛС автоматически

Если у матери нет подтверждённой учётной записи на Госуслугах или ребёнок был усыновлён, оформить документ можно лично. Для этого нужно обратиться в клиентскую службу Социального фонда или МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении. В таком случае СНИЛС выдадут в день обращения.