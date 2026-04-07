В Прикамье более 4 тысяч новорождённых получили СНИЛС автоматически

С начала 2026 года в Пермском крае более 4,2 тысячи новорождённых были зарегистрированы в системе пенсионного страхования без участия родителей. Оформление СНИЛС проходит автоматически — на основе данных о рождении, поступающих из органов ЗАГС.
После регистрации уведомление с номером СНИЛС направляется в личный кабинет родителей на портале Госуслуг. В документе содержится основная информация о ребёнке. При необходимости его можно распечатать, несмотря на то что сам СНИЛС теперь существует в электронном виде.
Если у матери нет подтверждённой учётной записи на Госуслугах или ребёнок был усыновлён, оформить документ можно лично. Для этого нужно обратиться в клиентскую службу Социального фонда или МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении. В таком случае СНИЛС выдадут в день обращения.
В фонде также обращают внимание: данные в личном кабинете должны совпадать с информацией из ЗАГС. Иначе уведомление может не отобразиться.
Система персонифицированного учёта действует в России уже 30 лет — с момента вступления в силу соответствующего закона в 1996 году. Изначально СНИЛС использовался для учёта пенсионных прав, однако со временем стал универсальным идентификатором при получении государственных услуг.
В Пермском крае первые страховые свидетельства начали выдавать в 1998 году. С тех пор в регионе открыто более 2 миллионов индивидуальных лицевых счетов.
Сегодня СНИЛС необходим для оформления различных социальных мер поддержки, включая материнский капитал, полис ОМС и прикрепление к поликлинике. Автоматическое присвоение номера новорождённым позволяет родителям быстрее получать положенные выплаты и услуги.