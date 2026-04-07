Хабаровские компании бесплатно представят иностранным партнерам в каталоге

Предприятия Хабаровского края могут подать заявку на включение в обновленный каталог экспортного потенциала региона.

Источник: Комсомольская правда

Предприятия Хабаровского края могут подать заявку на включение в обновленный каталог экспортного потенциала региона. Инструмент продвижения предназначен для презентации местных товаров и услуг зарубежным делегациям, торговым атташе и потенциальным инвесторам, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее об условиях участия — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».

Согласно информации профильного ведомства, каталог охватывает ключевые отрасли экономики: от пищевой и легкой промышленности до креативных индустрий и строительного комплекса. Каждая страница компании содержит описание продукции на иностранных языках, фотографии и сведения о наличии международных сертификатов (Halal, Organic, HACCP и другие). По словам Анны Тимячевой, директора Центра поддержки экспорта, документ служит официальной визитной карточкой края на международных форумах.

Заявки принимаются в электронной форме до 10 апреля 2026 года. Услуга по переводу данных и размещению в печатной и онлайн-версиях каталога предоставляется бизнесу бесплатно.

