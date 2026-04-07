Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске завершился Кубок по волейболу памяти Алексея Грошева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 26-й Кубок города по волейболу памяти Алексея Грошева стал самым массовым за всю историю.

В соревнованиях приняли участие 564 команды — это более 4 тысяч человек. Игроки приехали из 24 городов и сел Красноярского края, а также из Хакасии и Иркутской области.

Участники соревновались в классическом волейболе, миниволее и волейболе сидя. Турнир объединил спортсменов разного уровня и возраста — от школьников до ветеранов. На площадки вышли любители и профессионалы, студенты, педагоги, сотрудники полиции, чиновники, семейные команды и медики. Также играли участники с нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата.

Кубок был посвящен Году единства народов России. На открытии состоялся показательный матч между диаспорами и спортивной общественностью — победу одержала команда «Восток» со счетом 2:1.

По итогам турнира все участники получили памятные сувениры, а победителям вручили кубки, медали и грамоты, сообщает городская администрация.

«Алексей Грошев — легендарная личность в красноярском спорте. Он прошел путь от учителя физкультуры до председателя спорткомитета Красноярска. Развивал городские спартакиады между районами города, проект “Стартуют все”. Память о нём спортсмены бережно хранят, турнир его имени — лучшее тому подтверждение», — отметил руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму Красноярска Александр Каминский.​