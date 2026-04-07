В Красноярске завершился Кубок по волейболу памяти Алексея Грошева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 26-й Кубок города по волейболу памяти Алексея Грошева стал самым массовым за всю историю.
В соревнованиях приняли участие 564 команды — это более 4 тысяч человек. Игроки приехали из 24 городов и сел Красноярского края, а также из Хакасии и Иркутской области.
Участники соревновались в классическом волейболе, миниволее и волейболе сидя. Турнир объединил спортсменов разного уровня и возраста — от школьников до ветеранов. На площадки вышли любители и профессионалы, студенты, педагоги, сотрудники полиции, чиновники, семейные команды и медики. Также играли участники с нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата.
Кубок был посвящен Году единства народов России. На открытии состоялся показательный матч между диаспорами и спортивной общественностью — победу одержала команда «Восток» со счетом 2:1.
По итогам турнира все участники получили памятные сувениры, а победителям вручили кубки, медали и грамоты, сообщает городская администрация.
«Алексей Грошев — легендарная личность в красноярском спорте. Он прошел путь от учителя физкультуры до председателя спорткомитета Красноярска. Развивал городские спартакиады между районами города, проект “Стартуют все”. Память о нём спортсмены бережно хранят, турнир его имени — лучшее тому подтверждение», — отметил руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму Красноярска Александр Каминский.