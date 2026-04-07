В Красноярске при пожаре погиб мужчина

В Минусинске на улице Утро-Сентябрьское загорелась кровля котельной, пристроенной к жилому дому. Пожар охватил площадь около 15 квадратных метров. На месте работали 12 человек и четыре единицы техники. Пострадал мужчина — он получил ожоги рук и отравление продуктами горения, но от госпитализации отказался. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.