В Красноярске при пожаре погиб мужчина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на улице Комбайностроителей загорелась квартира в пятиэтажном доме.

Источник: НИА Красноярск

Сотрудники МЧС вскрыли дверь с помощью бензоинструмента и потушили огонь на площади около 3 квадратных метров. В комнате на кровати обнаружили погибшего мужчину. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

За сутки в Красноярском крае было ликвидировано 15 пожаров.

В Минусинске на улице Утро-Сентябрьское загорелась кровля котельной, пристроенной к жилому дому. Пожар охватил площадь около 15 квадратных метров. На месте работали 12 человек и четыре единицы техники. Пострадал мужчина — он получил ожоги рук и отравление продуктами горения, но от госпитализации отказался. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.