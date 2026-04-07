Турция — самая популярная страна для отдыха россиян на майские праздники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Турция, Узбекистан и Китай являются наиболее популярными среди россиян направлениями для отпуска на предстоящие майские праздники.

Источник: НИА Красноярск

Об этом рассказали РИА Новости в сервисе для покупки авиабилетов «Авиасейлс».

Так, на Турцию приходится 16% всех зарубежных бронирований, в Узбекистан билеты бронируют 13% россиян, в Китай — 11%, Армению — 6%.

Другими популярными направлениями являются Грузия и Белоруссия, на которые приходится по 5% от всех бронирований рейсов в другие страны на майские праздники, Таиланд (4%), Казахстан (3%), а также рейсы с пересадками в Японию (4%) и Италию (2%).