В Новосибирске запускают сезонные автобусы для садоводов — с 18 апреля по 18 октября

В Новосибирске с середины весны стартует сезонная транспортная навигация для владельцев садовых участков и дач. Как проинформировали в пресс-службе городской администрации, с 18 апреля по 18 октября включительно на линии выйдут два автобусных маршрута, обслуживаемых муниципальным транспортом.

Источник: Сиб.фм

Речь идёт о направлениях «Нижняя Ельцовка — садовое общество “Отдых-2”» (номер маршрута — 51л) и «Улица Ветлужская — Сады» (номер маршрута — 77л). Перевозка пассажиров будет осуществляться ежедневно, за исключением понедельников.

Подробное расписание движения автобусов в мэрии обещают опубликовать на официальном сайте МКУ «Центр управления городским автотранспортом и электротранспортом» (ЦУГАЭТ).

Ранее сообщалось, что средства из дорожного фонда Новосибирской области предлагают тратить на автобусы и трамваи.