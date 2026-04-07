В Красноярском крае закрыли три ледовые переправы за сутки

За минувшие сутки в Красноярском крае запретили движение еще на трех ледовых переправах. Две из них находились в Мотыгинском муниципальном округе, одна — в Енисейском. Об этом сообщили 7 апреля в МЧС по Красноярскому краю.
Сейчас в регионе остаются действующими 96 таких переправ. Они работают в пяти муниципальных образованиях. Водителей призывают учитывать эту информацию и строго соблюдать меры безопасности при движении по оставшимся ледовым переправам. Их список можно уточнить на сайте МЧС.
Напомним, днем ранее проезд закрыли проезд по льду возле деревни Южаково. Причина та же: днем стало заметно теплее, из-за этого структура льда быстро теряет прочность.