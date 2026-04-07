В РФ создали набор компонентов для защиты миокарда при операциях

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разработали первый полностью отечественный готовый набор компонентов для приготовления раствора, применяемого при операции на открытом сердце для защиты миокарда пациентов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Уточняется, что раствор кристаллоидно-кровяной кардиоплегии, который используется для защиты миокарда, смешивают с кровью пациента и вводят в коронарные сосуды, что обеспечивает доставку кислорода, предотвращая ишемию и облегчая восстановление сердца после хирургического вмешательства.

«В одной упаковке мы собрали все фармакологические ингредиенты в точно выверенных пропорциях. Перфузиологу достаточно вскрыть упаковку, смешать содержимое и добавить собственную кровь пациента — безопасный сбалансированный раствор для надежной защиты сердца во время операции готов», — приводятся в сообщении слова разработчика набора, доцента кафедры сердечно-сосудистой хирургии Максима Ткачева.

По его словам, набор для кардиоплегии является важным шагом к стандартизации процесса, так как решение исключает вариабельность пропорций компонентов и снижает до минимума риск врачебной ошибки при их смешивании, а также экономит время операционной бригады. «Неправильно подобранное соотношение действующих веществ в кардиоплегии может привести в лучшем случае к задержке восстановления сердечной деятельности в конце операции, в худшем — к ложному благополучию, когда миокард визуально расслаблен, но полностью лишен всех питательных веществ», — отметил Ткачев.

Подчеркивается, что это первый полностью российский продукт подобного назначения.

«Потребность медицинских учреждений в кардиоплегии высока. Запуск серийного производства набора обеспечит отечественных хирургов надежным инструментом и гарантирует стабильность высокотехнологичной помощи пациентам независимо от поставок зарубежных фармпрепаратов», — подытожил директор Клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета Роман Комаров, чьи слова приводит пресс-служба.