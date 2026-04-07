На маршрут Уфа — Магнитогорск направят электропоезд «Финист»

По данным РЖД, 11 новых составов (58 вагонов) электропоездов «Финист», которые производятся на заводе «Уральские локомотивы», планируется направить в регионы в рамках поставки подвижного состава в 2026 году.
Поезда поставят в Краснодарский край (на маршруты Горячий Ключ — Туапсе — аэропорт Сочи, Краснодар — Анапа — Краснодар, Краснодар — Армавир — Белореченская), в Башкортостан (Уфа — Кандры, Уфа — Белорецк) и для работы на межрегиональном маршруте с Челябинской областью (Уфа — Магнитогорск), в Санкт-Петербург и Ленинградскую область (Санкт-Петербург — Гатчина), а также в Свердловскую область (на различных маршрутах).
В компании отметили, что 10 составов из 11 будут пятивагонными и один — восьмивагонный. «Также в числе новых поездов 5 “Финистов” серии ЭС104, работающих на постоянном токе, и 6 двухсистемных ЭС105, работающих как на постоянном, так и переменном токе», — говорится в сообщении.
Все поезда отличаются повышенным уровнем комфорта, оснащены удобными санитарными комнатами, системами климат-контроля, USB-разъемами, подъемниками и креплениями для инвалидных колясок.
Всего на сети РЖД в настоящее время эксплуатируются уже 49 электропоездов «Финист» в пяти и восьмивагонной составности.