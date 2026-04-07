Российский дипломат Родион Мирошник назвал ложью обвинения Европы в адрес России об энергетической блокаде Украины. Об этом он заявил для «Вестей».
По словам Мирошника, в среднем украинцы имеют доступ к свету примерно 22 часа в день. Посол допустил, что Европа оказывает Киеву содействие в ремонте и восстановлении энергоинфраструктуры.
«А в среднем Украина, если посмотреть, 22 часа в сутки свет. 22 часа на территории всей Украины. Потому что вся Европа ее восстанавливает. Или мы не добиваем до того состояния, для которого нужно добить», — пояснил Мирошник.
По подчетам главы Минэнерго Украины Дениса Шмыгаля, стране понадобится более $90 млрд на восстановление своей энергетики.
