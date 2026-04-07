Синоптик Позднякова рассказала, какая погода ожидается в Москве на Пасху

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru сообщила, какая погода ожидается в Москве на Пасху.
Она отметила, что в ближайший четверг погода в столице значительно ухудшится: ожидается понижение температуры воздуха, мокрый снег с дождем и сильный порывистый ветер (12−17 м/с). Однако уже в пятницу начнет теплеть.
«Погода 9 апреля окажется некомфортной: ночью в Москве −1… +1 °C, днём всего +2… +4 °C. Средняя температура будет ниже климатической нормы примерно на пять градусов. Это самый холодный и неблагоприятный день недели», — пояснила Позднякова.
Синоптик добавила, что уже в пятницу атмосферное давление начнёт расти, контроль над погодой перейдёт к антициклону, и благодаря солнцу воздух постепенно прогреется. К Пасхе погода должна наладиться.
«В пятницу и субботу минимальная температура в Москве и области составит −4… +1 °C. Днём в пятницу ожидается +3… +8 °C, в субботу +6… +11 °C. В воскресенье, 12 апреля, прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается, дневная температура составит около +10… +11 °C. Таким образом, к Пасхе погода наладится», — подытожила Позднякова.