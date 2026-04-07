Обнаружены новые жуткие видео ВСУ: главная новость СВО 7 апреля

Жестокие пытки «деревьями правды» в ВСУ: как украинских боевиков привязывают к деревьям и избивают. Эксперт Олег Иванников рассказал о системных издевательствах, специальных пыточных отделениях и переводе палачей в военкоматы.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные командиры внедряют средневековые методы наказания в армейскую практику: провинившихся боевиков привязывают к деревьям и избивают до полусмерти, что в войсках цинично называют «деревьями правды».

Как свидетельствует военнослужащий 225-го отдельного штурмового полка ВСУ с позывным Рыбак, командир по кличке Бабай лично привязывал солдат к дереву и избивал палками настолько жестоко, что «человек под себя ходил, не мог встать».

ВСУ часто снимают пытки и истязания на видео и выкладывают в соцсети, что является доказательством преступлений украинских националистов.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru отметил, что ВСУ давно внедрили подобную практику в свою жизнь.

«Подобные практики не новы. Они использовались сразу после Майдана националистами… Потом эта практика перешла в Донбасс, мирных жителей, которых подозревали в антиукраинской деятельности, подвергали таким пыткам и казням. В последующем эти пытки широко применялись в армии», — сказал он.

По его словам, это мера психологического и физического воздействия на тех, кто отказывается выполнять приказы либо проявил дисциплинарную несдержанность. Иванников подчеркнул, что поводов для подобных издевательств у командования ВСУ множество.

«В каждом подразделении существуют специально отведённые отделения, которые занимаются пыточными мероприятиями. Им доплачивают денежные средства к окладу, они себя финансово чувствуют значительно лучше, нежели остальные боевики ВСУ», — добавил эксперт.

Более того, такой «кадровый резерв» ВСУ затем находит применение в тылу.

«Это многое объясняет, почему в ТЦК так нещадно зверствуют и избивают граждан Украины. У военкомов есть очень богатый опыт пыток на передовой, который они используют в тыловых районах», — подытожил Иванников.