Баканов: кандидаты в космонавты проходят жесткий отбор

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Кандидаты в космонавты встречаются с жесткими требованиями при отборе в космонавты. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
«Пусть [множество кандидатов] приходят, мы только с удовольствием — это покажет заинтересованность. Но самое главное — все равно отбор жесткий. Потому что там очень важные критерии, которые связаны и со здоровьем человека, и с профессиональной подготовкой — должно быть либо техническое, либо медицинское образование — и опыт работы в данной сфере не менее трех лет. Ну и отбор идет среди участников до 35 лет», — поделился глава госкорпорации.
Новый, пятый, открытый набор в отряд космонавтов стартовал 4 февраля. Он будет проходить в два этапа — заочно с подачей документов и очно с тестированием необходимых навыков и показателей. Конкурсом по отбору кандидатов занимается Центр подготовки космонавтов совместно с представителями РКК «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН.
Претенденты в отряд космонавтов должны быть не старше 35 лет по состоянию на конец 2025 года, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук со средним баллом в дипломе не ниже 4, а стаж работы по полученной профессии должен составлять не менее трех лет. Также необходимы отсутствие хронических заболеваний и хорошая физическая подготовка.
Первая в истории России Неделя космоса пройдет с 6 по 12 апреля, в 2026 году она приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.
