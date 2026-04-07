Инклюзивный вокальный ансамбль «Право на счастье» из Красноярска получил Гран-при Международного конкурса

Детский инклюзивный вокальный ансамбль «Право на счастье» из Красноярска получил Гран-при и главный денежный приз конкурса в размере 200 тысяч рублей. Ребята стали лучшими в номинации для людей с инвалидностью «Надежда», отмечает пресс-служба краевого минобразования. Детский коллектив выступил с песней «Хоровод». Среди участников коллектива — учащиеся с ограниченными возможностями здоровья из краевых и муниципальных школ в возрасте от 11 до 17 лет.