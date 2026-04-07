Инклюзивный вокальный ансамбль «Право на счастье» из Красноярска получил Гран-при Международного конкурса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве подвели итоги Международного многожанрового конкурса «Все в твоих руках», в котором приняли участие 475 талантливых ребят из разных регионов России и ближнего зарубежья.
На одной сцене выступили профессиональные юные артисты, дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью и дети участников СВО.
Детский инклюзивный вокальный ансамбль «Право на счастье» из Красноярска получил Гран-при и главный денежный приз конкурса в размере 200 тысяч рублей. Ребята стали лучшими в номинации для людей с инвалидностью «Надежда», отмечает пресс-служба краевого минобразования. Детский коллектив выступил с песней «Хоровод». Среди участников коллектива — учащиеся с ограниченными возможностями здоровья из краевых и муниципальных школ в возрасте от 11 до 17 лет.
Специальный приз конкурса достался солистке ансамбля, 11-летней Екатерине Фукс: возможность поработать с группой компаний «Рики» — одной из ведущих российских компаний в области создания и продвижения анимационных мультсериалов, таких как «Смешарики» и «Фиксики».