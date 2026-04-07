Онколог рассказал, у кого чаще выявляют рак в России

Около 54% новых случаев онкологических заболеваний в России приходится на женщин. Об этом сообщил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
«Гендерное распределение в целом остается стабильным: около 54% всех новых случаев рака выявляются у женщин, 46% — у мужчин», — сказал академик РАН в интервью РИА Новости.
Каприн добавил, что за последние десять лет эта пропорция практически не изменилась. По его словам, наибольшее число онкологических диагнозов по-прежнему выявляется у людей старшего возраста.
Напомним, некоторые виды рака встречаются у россиян чаще других. Рак груди составляет около 25% всех злокачественных опухолей у женщин, на втором месте у них — колоректальный рак.
Как писал KP.RU, в России начали применять персонализированную вакцину от рака. Первым пациентом стал 60-летний мужчина из Курской области. Он получил препарат «Неоонковак» для лечения меланомы кожи.