Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД предложило с 1 мая снимать граждан с учёта при фиктивной регистрации

МВД подготовило проект приказа, который меняет правила миграционного учёта. В ведомстве предложили с 1 мая снимать россиян с учёта при фиктивной регистрации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Источник: Life.ru

Под фиктивностью понимают сразу несколько ситуаций. Это предоставление заведомо ложных сведений при оформлении, отсутствие реального намерения жить в помещении, а также прописка без согласия владельца недвижимости.

Каждый подобный случай должен подтверждаться официальными документами. Основанием станет обвинительный приговор суда, постановление по делу об административном нарушении или решение органов дознания и следствия.

Решение о снятии человека с учёта, согласно приказу, будут принимать начальники территориальных отделов МВД. На это у них будет пять рабочих дней с момента получения подтверждающих бумаг.

В проекте также прописано право гражданина обжаловать такое решение. Пока не уточняется, по какой процедуре это можно будет сделать, но сама возможность оспаривания сохраняется.

Ранее эксперты рассказали, как выбрать съёмную квартиру и не переплатить. Важно ориентироваться на среднюю ценовую категорию, а не на самый дешёвый вариант, и прозвонить аналогичные предложения в выбранном районе. Также необходимо внимательно изучить договор аренды и учесть все нюансы, чтобы избежать подводных камней.

