МВД предложило с 1 мая снимать граждан с учёта при фиктивной регистрации

Под фиктивностью понимают сразу несколько ситуаций. Это предоставление заведомо ложных сведений при оформлении, отсутствие реального намерения жить в помещении, а также прописка без согласия владельца недвижимости.
Каждый подобный случай должен подтверждаться официальными документами. Основанием станет обвинительный приговор суда, постановление по делу об административном нарушении или решение органов дознания и следствия.
Решение о снятии человека с учёта, согласно приказу, будут принимать начальники территориальных отделов МВД. На это у них будет пять рабочих дней с момента получения подтверждающих бумаг.
В проекте также прописано право гражданина обжаловать такое решение. Пока не уточняется, по какой процедуре это можно будет сделать, но сама возможность оспаривания сохраняется.
Ранее эксперты рассказали, как выбрать съёмную квартиру и не переплатить. Важно ориентироваться на среднюю ценовую категорию, а не на самый дешёвый вариант, и прозвонить аналогичные предложения в выбранном районе. Также необходимо внимательно изучить договор аренды и учесть все нюансы, чтобы избежать подводных камней.
