Дали по зубам: подсчитано, что Ирану хватит ракет еще на год войны с США

Иран «дал по зубам» американцам, сил и техники у иранцев хватит еще минимум на полгода-год интенсивных боевых действий. Об этом aif.ru заявил генерал-майор, заслуженный военный летчик Владимир Попов.
Ранее Корпус стражей исламской революции опубликовал фото человеческого черепа, обнаруженного в Иране на месте обломков самолета ВВС США, который был задействован в операции по поиску пилота сбитого F-15. Во время поисковой операции США потеряли два самолета С-130 и четыре вертолета МН-6, однако президент США Дональд Трамп уверял, что мероприятие прошло без потерь.
Пентагон признал гибель лишь 13 военных за все время военной кампании в Иране.
«Мы знаем, что Иран уничтожил около 30 самолетов и вертолетов США за месяц конфликта, это потери в воздухе и на земле. Для американцев это очень много. Система обеспечения безопасности у них всегда была на очень высоком уровне. Они не боялись “нагибать” кого-то налетами, но тягались они не с теми, с кем можно было воевать на равных. А Иран продемонстрировал свои возможности», — отметил Попов.
Генерал сказал, что имеющихся сил и запасов у Ирана хватит на полгода-год интенсивных боевых действий против США.
«Иран в общем-то дал по зубам американцам. Тегеран показал США, что так себя вести неэтично», — добавил Попов.
По его словам, США не посчитали потери, которые понесли при ударах по авиабазам в Саудовской Аравии, Катаре и других странах. При этом говоря именно о спасательной операции по эвакуации катапультировавшихся пилотов, генерал уточнил, что ранения могли получить десятки человек.
«Если упали вертолеты, то там травмированных людей будет в вертолетах только по шесть-семь минимум. Если самолет сожгли, то там мог быть техник, который, вероятно, погиб, но его считают пропавшим без вести. И останки, которые иранцы нашли, это косвенный признак того, что он не пропавший без вести. Остальные члены экипажа — а это еще десяток человек — могли получить серьезные травмы в виде контузий, ранений, не говоря уже о психологических травмах», — подчеркнул генерал Попов.