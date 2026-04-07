В красноярском зоопарке манул Борис ищет невесту

В Красноярском зоопарке «Роев ручей» манул по кличке Борис сбросил лишний вес и приготовился к созданию семьи. Как рассказали сотрудники зоопарка, ещё недавно Борис выглядел малоподвижным, но сейчас его поведение заметно изменилось. Наш Борис, который ещё пару недель назад напоминал пушистый диван с глазами и смотрел на мир с легким презрением, внезапно ожил, — рассказывают сотрудники зоопарка «Городу Приме». [caption id= «attachment_363828» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Манул активно гуляет по вольеру, исследует пространство и принюхивается к весеннему воздуху. Кроме того, он заметно постройнел, а в ближайшее время у него начнется линька. [caption id= «attachment_363827» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] В зоопарке сообщили, что сейчас для Бориса ищут невесту, однако подходящую пару пока не нашли. Несмотря на это, специалисты надеются, что в ближайшее время у манула появится спутница. Напомним, что в Красноярске стартовала акция помощи бездомным животным.