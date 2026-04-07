Омский «Авангард» продлит контракт с нападающим Фьоре

Менеджмент омского «Авангарда» договорился о подписании нового однолетнего контракта с нападающим Джованни Фьоре.
Сейчас действующее соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до 31 мая 2026 года. При этом, по имеющейся информации, канадский форвард также рассматривает возможность получения российского гражданства.
Для Фьоре нынешний сезон стал третьим в Континентальной хоккейной лиге и вторым в составе «Авангарда». В омский клуб он перешёл после обмена из «Адмирала».
В регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ 29-летний нападающий провёл 67 матчей и набрал 27 очков — 12 шайб и 15 результативных передач. Показатель полезности игрока составил «+22».