Омский «Авангард» продлит контракт с нападающим Фьоре

Фьоре может остаться в «Авангарде» ещё на сезон.

Источник: Om1 Омск

Менеджмент омского «Авангарда» договорился о подписании нового однолетнего контракта с нападающим Джованни Фьоре.

Сейчас действующее соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до 31 мая 2026 года. При этом, по имеющейся информации, канадский форвард также рассматривает возможность получения российского гражданства.

Для Фьоре нынешний сезон стал третьим в Континентальной хоккейной лиге и вторым в составе «Авангарда». В омский клуб он перешёл после обмена из «Адмирала».

В регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ 29-летний нападающий провёл 67 матчей и набрал 27 очков — 12 шайб и 15 результативных передач. Показатель полезности игрока составил «+22».