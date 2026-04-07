Фриман: скоро страны Залива начнут открывать каналы связи с Ираном

Страны Персидского залива начнут искать способы наладить диалог с иранской стороной, заявил дипломат из США в отставке Час Фриман.
Он уточнил, что это произойдёт в скором времени.
«Я думаю, мы увидим, как арабские страны Персидского залива, если они ещё этого не делают, начнут открывать каналы связи с Ираном — возможно, через Оман, который, в конце концов, является членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а возможно, и напрямую», — сказал Фриман.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Фриман отметил, что властям стран Персидского залива придётся «искать способы успокоить» своих жителей, которые «очень злы на Иран».
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
