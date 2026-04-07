Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фриман: скоро страны Залива начнут открывать каналы связи с Ираном

Страны Персидского залива начнут искать способы наладить диалог с иранской стороной, заявил дипломат из Соединённых Штатов Час Фриман.

Источник: Аргументы и факты

Страны Персидского залива начнут искать способы наладить диалог с иранской стороной, заявил дипломат из США в отставке Час Фриман.

Он уточнил, что это произойдёт в скором времени.

«Я думаю, мы увидим, как арабские страны Персидского залива, если они ещё этого не делают, начнут открывать каналы связи с Ираном — возможно, через Оман, который, в конце концов, является членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а возможно, и напрямую», — сказал Фриман.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Фриман отметил, что властям стран Персидского залива придётся «искать способы успокоить» своих жителей, которые «очень злы на Иран».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

Ранее сообщалось, что в Иране назвали две ключевые причины стремления Соединённых Штатов к переговорам.

