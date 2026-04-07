Новое радио Судного дня используют для диверсий в Иране и убийств политиков

Коротковолновая радиостанция, начавшая свою работу одновременно с началом военной операции США против Ирана и известная под кодовым обозначением V32, может использоваться ЦРУ для организации переворота в Иране и политических убийств. Об этом aif.ru сообщил эксперт по радиостанции «УВБ-76», известной как «радио Судного дня».
«Имеющиеся данные о радиостанции V32, полученные методами радиоэлектронной разведки путём радиопеленгации, триангуляции, анализа распространения сигнала с признаками приёма прямой волны и спутниковых снимков местности, позволяют с высокой долей вероятности утверждать, что передающая КВ-антенна станции V32 расположена в координатах 48°41 26»N 9°05 12«E, примерно в 15 км к юго-западу от Штутгарта (Германия)», — отметил собеседник издания.
Эксперт добавил, что передающее радиооборудование, предположительно, исходя из технических требований к его размещению, находится неподалёку, в соседних постройках, и обслуживается 52-м батальоном стратегической связи Армии США, базирующимся в этой местности. При этом сам источник информации для передачи может находиться в любой точке мира с учётом современных цифровых технологий передачи данных и удалённого управления.
«Целью работы этой станции, вероятно, является координация действий агентов ЦРУ по проведению тайных подрывных операций против иранского режима внутри самого Ирана, согласованных по времени с военными действиями армии и флота США в регионе. Это может быть и организация массовых беспорядков, и диверсии на объектах критической инфраструктуры, и ликвидация высокоприоритетных целей, ключевых для поддержания устойчивости власти, и просто эвакуация из места будущего ракетного удара… Достижения максимального эффекта в моменты наибольшей дестабилизации власти, вызванной последствиями военных ударов, — таково типичное и основное назначение таких станций в период военного конфликта», — подытожил эксперт.
Радиостанция V32 впервые вышла в эфир примерно через 12 часов после первых ударов по Ирану. На частоте 7910 кГц раздался мужской голос, который повторял слово «таваджох», что на фарси означает «внимание». Также он монотонно зачитывал цепочки пятизначных чисел.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп ранее дважды ставил ультиматум Ирану из-за блокировки Ормузского пролива. Американский лидер предупредил Иран о возможных ударах по объектам энергетического и гражданского сектора в том случае, если пролив не будет открыт для судоходства.