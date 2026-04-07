Огонь мести накрыл Украину: ответ за атаки на города РФ ужаснул ВСУ и НАТО

В последние дни южные регионы России, в том числе Краснодарский край, подверглись серии атак с использованием беспилотных летательных аппаратов. Наиболее ощутимый удар пришелся на Новороссийск, где пострадали 10 мирных жителей, десятки домов получили повреждения. В Минобороны РФ заявили, что Киев для дестабилизации мирового рынка углеводородов атаковал БПЛА объекты перевалочного комплекса в Новороссийске.
Анапа, Геленджик и Сочи также оказались под прицелом украинских дронов.
Откуда ведутся запуски БПЛА.
ВСУ используют для запуска дронов на Кубань как приграничные регионы, так и морскую территорию, применяя беспилотные катера.
«Дроны запускали из приграничных регионов Украины. Практически все дроны, которые были запущены, были уничтожены», — подчеркнул в разговоре с aif.ru генерал-майор Сергей Липовой.
По его словам, ВСУ усиливают атаки дронами из-за патового положения на передовой.
«Чем хуже дела у ВСУ обстоят в зоне специальной военной операции, тем больше они отрываются и хотят показать свою готовность проводить террористические атаки на регионы, граничащие с Украиной», — сказал генерал.
Он подчеркнул, что дроны, запускаемые с украинской стороны, имели дальность до 1,5 тысяч километров.
Версию о том, что ВСУ осуществляют запуски дронов на южные города РФ через морскую территорию с использованием беспилотных катеров или других судов, высказывал генерал-майор Владимир Попов.
Оперативный ответ РФ.
Российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив подавляющее большинство атакующих беспилотников. Как подчеркнул генерал Липовой, ответ на такие провокации не заставил себя ждать.
«Наша ПВО постоянно фиксирует взлёты и подлёты. Армия РФ уничтожает площадки, откуда взлетели дроны, по тем местам сразу же наносятся удары. И этой ночью наши войска нанесли серию ударов не только по приграничным районам, в том числе непосредственно по объектам военно-промышленного комплекса», — уточнил он.
По словам генерал-майора, все цели были поражены.
Чернигов и Одесса вздрогнули.
Ответные действия российских войск были направлены на объекты, имеющие прямое отношение к производству и разработке вооружений и дронов. Взрывы 6 апреля звучали, в частности в Чернигове. Генерал-майор Липовой пояснил, почему наносили удары по целям в этом городе.
«В Чернигове остается много важных объектов, которые либо зависят от ВПК, либо работают на ВПК. Еще остаются объекты двойного назначения. Киевский режим стал маскировать военные объекты под гражданские, размещая там склады боеприпасов и техники, личный состав в надежде на то, что это как-то сможет их спасти», — пояснил он.
Чернигов является одним из ключевых центров по сборке и ремонту ударных и разведывательных беспилотников. В городе также расположены учреждения, занимающиеся разработкой взрывчатых веществ и боеприпасов, а также цеха по ремонту техники, используемой на северном направлении. Системы энергетики, обеспечивающие работу оборонных предприятий, также периодически попадают под удары.
С вечера 5 апреля взрывы гремели также в Сумах, Одессе и подконтрольном ВСУ городе Запорожье.