В центре европейской России прогнозируют дожди

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Дожди, местами сильные, пройдут в центре европейской России в течение текущей недели, температурный фон будет чуть ниже нормы. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В центре европейской России погоду у нас определяет в течение недели малоподвижный циклон, поэтому температурный фон будет ниже нормы, но на пару градусов. Облачная погода с дождями, и местами даже сильные осадки. Это Ивановская, Владимирская, Костромская, Орловская, Курская области», — сказала Макарова.
Она подчеркнула, что осадки будут идти как в виде дождя, так и в виде мокрого снега и снега. Преобладающая температура воздуха ночью от минус 3 до плюс 4, днем плюс 4−7.