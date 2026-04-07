Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре европейской России прогнозируют дожди

Температура будет чуть ниже нормы, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Дожди, местами сильные, пройдут в центре европейской России в течение текущей недели, температурный фон будет чуть ниже нормы. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В центре европейской России погоду у нас определяет в течение недели малоподвижный циклон, поэтому температурный фон будет ниже нормы, но на пару градусов. Облачная погода с дождями, и местами даже сильные осадки. Это Ивановская, Владимирская, Костромская, Орловская, Курская области», — сказала Макарова.

Она подчеркнула, что осадки будут идти как в виде дождя, так и в виде мокрого снега и снега. Преобладающая температура воздуха ночью от минус 3 до плюс 4, днем плюс 4−7.