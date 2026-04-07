Жительнице села под Хабаровском «продлили» SIM-карту за 157 тысяч рублей

В Хабаровском районе 48-летняя жительница села Таежное стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 157 тысяч рублей. Об этом сообщили в краевом УМВД.
Сначала женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотовой связи. Он убедил её, что нужно срочно продлить срок действия SIM-карты, и попросил назвать код из пришедшего SMS. Потерпевшая выполнила требование и продиктовала цифры.
Через некоторое время женщине позвонил якобы сотрудник государственных услуг и заявил, что её личный кабинет взломали и пытаются украсть деньги. Под сильным психологическим давлением мошенники заставили её установить приложение на телефон и сообщить ещё один код.
В итоге аферисты уговорили сельчанку оформить кредит на 89 тысяч рублей и перевести эти деньги, а также собственные сбережения на разные номера. Общая сумма ущерба составила 157 тысяч рублей.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полиция устанавливает личности преступников и призывает жителей быть осторожнее с телефонными звонками от незнакомцев.