Гвоздь в крышку гроба: США не смогли победить Иран за 40 дней

Военный конфликт между Ираном, Израилем и США подсветил иранские сильные стороны и уязвимости Штатов. Чем противостояние обернулось для американцев — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Военный конфликт Соединенных Штатов с Ираном серьезно подорвал престиж мировой державы, сообщил в беседе с aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Напомним, конфликт между США, Израилем и Ираном начался 28 февраля 2026 года, тогда же был заблокирован важный для судоходства Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп уже дважды ставил Ирану ультиматумы, угрожая ударами по объектам энергетики, однако Иран продолжает пропускать через пролив только дружественные государства.

На очередную угрозу американского лидера в социальных сетях иранские дипломаты ответили с насмешкой, что «потеряли ключи» от Ормузского пролива.

По мнению многих экспертов, занимающихся вопросами Ближнего Востока и США, последние в этом конфликте заметно проигрывают.

«Вся эта ситуация, безусловно, является чудовищным ударом по престижу мирового гегемона. Прежде всего, речь идет о том, что США не смогли победить Иран в этом военном конфликте. Они несут значительные политические, экономические и репутационные потери. Весь мир убедился, что “король голый”, и даже союзники Штатов не поддерживают их. Эта война — очередной гвоздь в крышку гроба американской гегемонии в мире», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно о шокирующих потерях США в Иране.

