Красноярцев приглашают на «Пасхальную ярмарку» в Октябрьском районе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В субботу, 11 апреля, в сквере «Серебряный» пройдет масштабная «Пасхальная ярмарка».
На ней соберутся 47 производителей из ближайших поселков и деревень, чтобы представить продукцию собственного производства. Среди них — свежее молоко, мясо и рыба, мед, соленья и грибы, а также сувенирная продукция, созданная своими руками.
Кроме того, на ярмарке можно будет выбрать главное лакомство предстоящего праздника — пасхальный кулич.
Время работы торговых рядов — с 11:00 до 16:00. С 12:00 до 13:00 для гостей ярмарки на сцене выступят городские творческие коллективы, сообщают в администрации района.
