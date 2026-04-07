В мае россияне будут работать всего 19 дней

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В мае россиян ждет 19 рабочих дней и 12 выходных.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В мае россиян ждет 19 рабочих дней и 12 выходных.

Продолжительные выходные образовались за счет Праздника Весны и Труда 1 мая и Дня Победы 9 мая.

Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а затем с 9 по 11 мая, напоминает ТАСС.

Кроме этого, 8 мая будет сокращенным рабочим днем. Продолжительность работы предпраздничного дня сократится на один час.

Из оставшихся месяцев 2026 года в мае будет меньше всего рабочих дней.

Самым «нерабочим» месяцем был январь, который более чем наполовину состоял из выходных и праздников.