В мае россияне будут работать всего 19 дней

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В мае россиян ждет 19 рабочих дней и 12 выходных.
Продолжительные выходные образовались за счет Праздника Весны и Труда 1 мая и Дня Победы 9 мая.
Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а затем с 9 по 11 мая, напоминает ТАСС.
Кроме этого, 8 мая будет сокращенным рабочим днем. Продолжительность работы предпраздничного дня сократится на один час.
Из оставшихся месяцев 2026 года в мае будет меньше всего рабочих дней.
Самым «нерабочим» месяцем был январь, который более чем наполовину состоял из выходных и праздников.