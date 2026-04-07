В Иркутской области подготовили план празднования 81-й годовщины Победы

В Иркутской области утвердили план мероприятий к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Празднование продлится с 1 апреля по 11 мая. В регионе благоустроят памятные места, проведут спортивные соревнования, выставки, экскурсии, встречи, шествия и митинги. Праздничное оформление Иркутска начнут монтировать с 20 апреля и завершат к 1 мая.
С 25 апреля по 9 мая во всех городах и селах области раздадут «Георгиевские ленточки». С 6 по 7 мая пройдет акция «Окна Победы». А 9 мая у Дома молодежи зажгут «Свечу памяти». Вузы организуют больше 300 мероприятий: выставки, диалоги с героями, конференции и круглые столы.
С 1 по 9 мая в регионе пройдут концерты и спектакли. Студенты творческих колледжей лично поздравят ветеранов на дому. В музеях и библиотеках проведут лекции, уроки мужества и мультимедийные выставки. В музыкальном колледже имени Шопена состоится фестиваль патриотической песни, а в Братском музыкальном училище — праздничный концерт «Майский салют». В кинотеатрах покажут фильмы о войне.
9 мая на площади графа Сперанского в Иркутске пройдет торжественный парад с участием военных и силовиков, а затем концерт с Губернаторским симфоническим оркестром и творческими коллективами. Для ветеранов установят трибуны на 968 мест.
Организаторы напоминают о том, что использование беспилотников во время массовых мероприятий запрещено. Штрафы от 20 тысяч рублей, для компаний — до 300 тысяч. Запущенные без разрешения дроны могут принудительно посадить или повредить.
Формат «Бессмертного полка» еще обсуждают с главами муниципалитетов. А с 10 апреля по 22 июня благотворительный фонд «Память поколений» проведет акцию «Красная гвоздика»: купив значок, жители смогут поддержать ветеранов.
