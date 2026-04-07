В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ и гриппом в Приангарье

В Иркутской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
«За неделю в Иркутской области зафиксировали 12 568 случаев заболевания, при этом у девяти подтвердили грипп», — говорится в сообщении.
Уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 48%. За неделю заболеваемость снизилась на 15,7%.
Для профилактики простудных заболеваний рекомендуется мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, избегать контакта с заболевшими, проводить влажную уборку помещений.
