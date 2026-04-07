Перенджиев сказал, что может делать Эпштейн, если он инсценировал смерть

Скандальный финансист Джеффри Эпштейн в случае, если инсценировал свою смерть, может продолжать оставаться инструментом борьбы внутри политической элиты, в таком случае он, вероятно, под надежной защитой. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск выразил мнение, что Эпштейн может быть жив. Он усомнился в официальной версии смерти финансиста, отметив, что в момент происшествия камеры видеонаблюдения были выключены, а тюремные охранники спали.
«Эпштейн, если жив, может оставаться инструментом борьбы внутри политической элиты. Это гарантия того, что он вряд ли появится и представится. Он, скорее всего, надежно защищен. Он и сам себе мог обеспечить серьезные гарантии защиты, включая имеющийся у него компромат в том числе на тех, кто может помогать ему скрываться. А значит, пока Эпштейн предъявлять его не будет, пока его скрывают и защищают», — сказал Перенджиев.
По его мнению, Эпштейну могли помочь инсценировать смерть люди, которые хотят «держать на веревочке» западную элиту.
«Мог провести пластическую операцию на лице. Может он живет под другим именем и даже не в США. Мог другое лицо сделать и паспортные данные. У него хватит на это денег», — пояснил эксперт.
Перенджиев считает, что версия отца Илона Маска имеет место быть. Однако прямых доказательств тому, что Эпштейн жив, пока нет.