Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перенджиев сказал, что может делать Эпштейн, если он инсценировал смерть

Отец Илона Маска не исключил, что Джеффри Эпштейн жив. Политолог Перенджиев сказал, чем может в таком случае заниматься скандальный финансист.

Источник: Аргументы и факты

Скандальный финансист Джеффри Эпштейн в случае, если инсценировал свою смерть, может продолжать оставаться инструментом борьбы внутри политической элиты, в таком случае он, вероятно, под надежной защитой. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск выразил мнение, что Эпштейн может быть жив. Он усомнился в официальной версии смерти финансиста, отметив, что в момент происшествия камеры видеонаблюдения были выключены, а тюремные охранники спали.

«Эпштейн, если жив, может оставаться инструментом борьбы внутри политической элиты. Это гарантия того, что он вряд ли появится и представится. Он, скорее всего, надежно защищен. Он и сам себе мог обеспечить серьезные гарантии защиты, включая имеющийся у него компромат в том числе на тех, кто может помогать ему скрываться. А значит, пока Эпштейн предъявлять его не будет, пока его скрывают и защищают», — сказал Перенджиев.

По его мнению, Эпштейну могли помочь инсценировать смерть люди, которые хотят «держать на веревочке» западную элиту.

«Мог провести пластическую операцию на лице. Может он живет под другим именем и даже не в США. Мог другое лицо сделать и паспортные данные. У него хватит на это денег», — пояснил эксперт.

Перенджиев считает, что версия отца Илона Маска имеет место быть. Однако прямых доказательств тому, что Эпштейн жив, пока нет.

