Глава СКР Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу омского сироты

Омский сирота через соцсети пожаловался главе СК России Александру Бастрыкину на то, что не получил положенного по закону жилья. В СУ СКР по Омской области завели по этому поводу уголовное дело, однако квартиры у сироты как не было, так и нет.
Как сообщили в региональном следкоме, на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении молодой человек стоит с 2015 года. Однако это право до сих пор не реализовано. Обращения в компетентные органы результата не принесли.
По данному факту в СУ СКР по Омской области завели уголовное дело. После обращения омича в центральный аппарат ведомства глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль.
Ранее «КП-Омск» сообщала, что в Омской области будут судить трех браконьеров, выловивших ценную рыбу.