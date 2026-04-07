Во Владивостоке приводят в порядок памятники и другие культурные объекты

Во Владивостоке начали приводить в порядок городские памятники и мемориалы: первый этап мойки уже завершён, к осени планируют обработать 75 объектов — от крупных комплексов до отдельных обелисков и воинских захоронений. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Подрядчики уже помыли мемориальный комплекс «Боевая слава Краснознамённого Тихоокеанского флота», Стену памяти героев‑владивостокцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, и памятник «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Мэрия поясняет, что к 9 Мая в приоритете именно объекты, связанные с Великой Отечественной войной.
Вице-мэр Дарья Стегний подчеркнула, что главная задача для подрядчиков — бережно работать с мемориалами и сохранять их в достойном состоянии.
Всего в 2026 году город намерен привести в порядок 75 памятников, сооружений, могил и обелисков. График разбит на четыре этапа: первый прошёл с 28 по 31 марта, второй стартует 28 апреля и завершится 8 мая, третий запланирован с 26 июня по 1 июля, заключительный — с 7 августа по 3 сентября. Такой поэтапный подход позволяет распределить нагрузку и вернуться к наиболее значимым объектам по мере необходимости.
Очистку проводят по специальной технологии. Сначала рабочие смывают с постаментов и скульптур зимнюю грязь водой с щелочным средством, затем дочищают поверхности щётками. На финальной стадии памятники обезжиривают и покрывают воском — это должно защитить камень и металл от ультрафиолета и осадков.
Работы по мойке памятников увязаны с городским санитарным двухмесячником, который во Владивостоке начался 1 апреля и продлится до 1 июня. В этот период муниципальные предприятия «Содержание городских территорий» и «Зелёный Владивосток», управляющие компании и другие организации убирают мусор, вывозят пыль и грязь с прибордюрной полосы, проводят санитарную обрезку деревьев и кустарников, моют тротуары, переходы и другие объекты инфраструктуры. Параллельно специалисты очищают стены и опоры от незаконных граффити и объявлений.
К акциям чистоты, по информации мэрии, присоединяются также общественные объединения и предприятия разной формы собственности. Их привлекают к субботникам и совместным выездам во дворы и на общественные пространства, где вместе с городскими службами наводят порядок.
