Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам напомнили, что куличи и паски освящаются только в храмах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Православный мир отметит Светлую Пасху в этом году 12 апреля.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Православный мир отметит Светлую Пасху в этом году 12 апреля.

В преддверии великого праздника в красноярской епархии напомнили, что по благословению епископа Красноярского и Ачинского Никиты освящение куличей и пасок совершается исключительно в храмах.

«В местах производства и торговли освящение пасхальной выпечки не совершается. Такие продукты, якобы “освящённые” вне храма, не принесут духовной пользы, поскольку подобное действие не является каноничным и не имеет духовной силы», — отмечает пресс-служба Красноярской епархии.

Освящать куличи, паски и яйца необходимо в храмах в Великую субботу — по окончании Божественной литургии и в сам день Светлого Христова Воскресения.