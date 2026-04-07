Красноярцам напомнили, что куличи и паски освящаются только в храмах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Православный мир отметит Светлую Пасху в этом году 12 апреля.
В преддверии великого праздника в красноярской епархии напомнили, что по благословению епископа Красноярского и Ачинского Никиты освящение куличей и пасок совершается исключительно в храмах.
«В местах производства и торговли освящение пасхальной выпечки не совершается. Такие продукты, якобы “освящённые” вне храма, не принесут духовной пользы, поскольку подобное действие не является каноничным и не имеет духовной силы», — отмечает пресс-служба Красноярской епархии.
Освящать куличи, паски и яйца необходимо в храмах в Великую субботу — по окончании Божественной литургии и в сам день Светлого Христова Воскресения.