Эксперты раскрыли, как и для чего заработало новое радио Судного дня

«Коротковолновая радиостанция V32 является типичным представителем так называемых номерных станций, то есть радиостанций специального назначения, которые в основном используются службами внешней разведки и тайных операций различных стран мира. От военных радиостанций их отличает гораздо более скрытный режим работы и отсутствие публично доступной официальной информации о радиостанции, а также специфический формат передачи шифрограмм в виде групп цифр, откуда они и получили своё групповое название номерных радиостанций», — сказал собеседник издания.
Вероятнее всего, отметил эксперт, радиостанция V32 принадлежит американцам, техническое обеспечение её работы осуществляется армией США, а оператором является Центральное разведывательное управление, курирующее проведение внешних тайных операций. Целью работы этой станции, скорее всего, является координация действий агентов ЦРУ по проведению тайных диверсионно-подрывных операций против иранского режима внутри самого Ирана.
«Конкретная информационная нагрузка передач V32 не поддаётся расшифровке без получения дополнительной информации: к примеру, путём обнаружения слабого сигнала гетеродина приёмника во время передачи и взятия с поличным одного из агентов ЦРУ на территории Ирана, при условии, что он не успеет уничтожить таблицы шифрования или шифроблокноты. В остальном, криптостойкость этого метода теоретически абсолютная, он не поддаётся математическим методам криптоанализа», — отметил эксперт.
Поэтому, добавил собеседник издания, можно только гадать, какой именно приказ и какому агенту поступил: это может быть и организация массовых беспорядков, и проведение диверсии на объектах критической инфраструктуры, и ликвидация высокоприоритетных целей, ключевых для поддержания устойчивости власти, и просто эвакуация из места будущего ракетного удара.
«Сам по себе метод передачи информации в коротковолновом диапазоне является очень надёжным и очень трудно обнаружимым по месту приёма, особенно при использовании высококачественного экранированного радиопринимающего оборудования. Такая дальняя связь сохраняет работоспособность даже при полной блокировке или выводе из строя всех современных средств связи. Именно потому всё это актуально и используется даже в эру массовой цифровизации», — подытожил эксперт.
Радиостанция V32 впервые вышла в эфир примерно через 12 часов после первых ударов по Ирану. На частоте 7910 кГц раздался мужской голос, который повторял слово «таваджох», что на фарси означает «внимание». Также он монотонно зачитывал цепочки пятизначных чисел.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп ранее дважды ставил ультиматум Ирану из-за блокировки Ормузского пролива. Американский лидер предупредил Иран о возможных ударах по объектам энергетического и гражданского сектора в том случае, если пролив не будет открыт для судоходства.