Выплаты на первенца в Хабаровском крае получили более 600 семей

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги реализации мер социальной поддержки семей в рамках нацпроекта «Семья». С января 2026 года выплату за рождение первого ребенка оформили 607 семей региона, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Сумма разового пособия составляет 47 516 рублей. Подробнее о механизме получения льготы — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
Для оформления выплаты заявительница должна иметь российское гражданство и подтвержденное место жительства в Хабаровском крае. Средства выплачиваются единовременно и могут быть направлены на любые нужды семьи. Помимо финансовой части, правительство региона обеспечивает новорожденных подарочными наборами с предметами первой необходимости.
В министерстве социальной защиты края подчеркивают, что работа ведется системно: помимо выплат на первого ребенка, действуют программы материнского капитала на второго малыша и ежемесячные пособия. Общий объем финансирования детских выплат в Хабаровском крае на 2026 год запланирован в объеме 5,8 млрд рублей. Контроль за распределением средств и адресностью помощи осуществляется профильным министерством.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru