На фестиваль «МИР Сибири» поступило больше 350 заявок

На очном этапе творческих состязаний финалисты сразятся за право обладания Чашей «МИРА». Сосуд из бронзы и латуни стилизован под старинную братину. Он отлит по эскизам красноярских художников и служит символом взаимного доверия и духовного единства. Приятным дополнением к кубку станет денежная премия. Обладатели Гран-при мастерового и этномузыкального конкурсов получат по 300 тысяч рублей.