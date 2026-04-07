На фестиваль «МИР Сибири» поступило больше 350 заявок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завершилась заявочная кампания на фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». За три месяца жюри приняло на рассмотрение 357 заявок.
Среди претендентов — 240 музыкантов и 117 мастеров. Заявки поступили из 56 регионов России, из Беларуси, а также впервые из Франции.
О том, кто примет участи в фестивале, станет известно в конце апреля. Состав финалистов на заочном отборе определит экспертное жюри во главе с известным фольклористом и музыкальным продюсером Сергеем Старостиным и заслуженным художником Красноярского края Александром Мигасом.
На очном этапе творческих состязаний финалисты сразятся за право обладания Чашей «МИРА». Сосуд из бронзы и латуни стилизован под старинную братину. Он отлит по эскизам красноярских художников и служит символом взаимного доверия и духовного единства. Приятным дополнением к кубку станет денежная премия. Обладатели Гран-при мастерового и этномузыкального конкурсов получат по 300 тысяч рублей.
Напомним, фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» пройдет в поселке Шушенское Красноярского края с 9 по 12 июля 2026 года. Вход на все мероприятия фестивальной программы свободный. Вся информация о событии опубликована на сайте festmir.ru.
Фестиваль проводится с 2003 года и за свою долгую историю стал культурным достоянием региона. «МИР Сибири» трижды удостаивался внимания ЮНЕСКО и получал эгиду международной организации. Фестиваль проводится при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации. Учредителем мероприятия выступает министерство культуры Красноярского края. Организатор — Центр международных и региональных культурных связей.
