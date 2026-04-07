Хабаровские онкологи и офтальмологи помогают жителям Дебальцево

Восстановление Центральной городской больницы Дебальцево находится на особом контроле у губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Глава региона не раз бывал в подшефном городе с рабочими поездками. Среди недавних значимых изменений — восстановление лифта, который не работал несколько лет. Губернатор сам проверил: с лифтом все в порядке.