Хабаровские онкологи и офтальмологи помогают жителям Дебальцево

Бригада врачей из Хабаровского краевого онкологического центра и МНТК «Микрохирургия глаза» прилетели в Дебальцево, чтобы помочь жителям подшефного города, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Их командировка продлится с 6 по 20 апреля.
Специалисты ведут прием жителей в поликлинике Центральной городской больницы Дебальцево. Это гастроэнтеролог-эндоскопист, два уролога и два офтальмолога. Кроме осмотров, врачи прочитают лекции местным врачам, проведут дистанционные консультации с хабаровскими медучреждениями.
Восстановление Центральной городской больницы Дебальцево находится на особом контроле у губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Глава региона не раз бывал в подшефном городе с рабочими поездками. Среди недавних значимых изменений — восстановление лифта, который не работал несколько лет. Губернатор сам проверил: с лифтом все в порядке.
Напомним, хабаровские медики регулярно выезжают в прифронтовые регионы. Например, главный врач детской краевой больницы имени А. К. Пиотровича Рашид Мирзоев работал в Дебальцево и Донецке — оперировал и проводил диспансеризацию детей с урологическими проблемами.
Кроме того, специалисты больниц Хабаровска и Дебальцево проводят телемосты, обмениваются опытом. А с 2023 года руководитель краевого Бюро судебно-медицинской экспертизы Анатолий Нестеров с коллегами-судмедэкспертами помогают коллегам в Донецкой, Запорожской и Луганской областей.
Они на связи и с бойцами, которые на передовой. За время СВО им было отправлено больше 100 тонн гуманитарных грузов.