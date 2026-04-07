В Хабаровском крае с 1 сентября на регулируемый тариф переведут маршрут № 177

Региональный минтранс вместе с администрацией города и перевозчиками выехали на проблемные автобусные маршруты края, по которым регулярно поступают обращения жителей, в том числе, и через соцсети губернатора. Чтобы разобраться в ситуации и выслушать мнение хабаровчан, к специалистам присоединились и журналисты края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Комментарии по поводу городских и региональных маршрутов поступают от жителей региона регулярно. Среди основных жалоб: несоблюдение графика, изношенные и недостаточно чистые салоны автобусов, неработающие печки и кондиционеры», — говорится в сообщении.
Маршрут № 82.
Первым объектом проверки стал городской автобусный маршрут № 82, следующий от Комсомольской площади и временно до СНТ «Вершины». Как доложил начальник управления перевозок администрации города Владимир Ощановский, основная проблема с которой сталкиваются жители — задержки автобусов в часы пик. Для ее решения планируется вывести на линию дополнительные автобусы.
Региональный Минтранс провел рейд автобусных маршрутов № 82 и № 177 по обращениям жителей. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
«В этом году перевозчик приобрел 7 автобусов, которые выйдут на линию уже в июне. При этом стоимость проезда на маршруте № 82 более года удерживается на текущем уровне, повышать тариф перевозчик не планирует. Кроме этого, движение общественного транспорта отслеживается через систему ГЛОНАСС и диспетчерскую службу. Каждый житель может открыть приложение в телефоне и в режиме реального времени видеть, где находится транспорт. Мы стараемся не допускать срывов графика», — отметил Владимир Ощановский.
Перевозчик по данному маршруту — индивидуальный предприниматель Сергей Рябцев рассказал, что работа у водителей начинается ранним утром с обязательного медицинского осмотра и технического осмотра автобусов механиками. Все автобусы оборудованы низким полом для удобства людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками, а также электронными табло и кондиционерами.
Маршруты № 177 и № 27.
Далее рабочая группа отправилась в Индустриальный район, где проверила работу краевого маршрута № 177. Автобусы на нем давно не обновлялись и есть проблема с графиком движения. В ходе выезда также благодаря опросу жителей выявили аналогичные проблемы и с городским маршрутом № 27.
«Нормально ходит, чистый. Но вот вечером не могу уехать с Красной речки. У 27 маршрута большие интервалы между автобусами», — рассказала жительница Ирина Леченко.
На месте выезда Минтранс выслушал предложения администрации города по решению проблемы. После окончания срока разрешения у перевозчика на городской маршрут № 27 будет рассмотрено его объединение с краевым маршрутом № 177, так как в черте города они частично дублируют друг друга. Это позволит оптимизировать маршрутную сеть и уменьшить интервалы движения. Кроме этого, количество автобусов на маршруте № 177 планируется увеличить. Министерство транспорта и дорожного хозяйства края с городом отработает данную идею в ближайшее время.
Заместитель генерального директора компании «5 звезд» Иван Новиков отметил, что автобусы обслуживаются с соответствующими требованиями, однако на маршруте № 177 сегодня работают машины с большим сроком эксплуатации.
«Основная причина обращений в зимний период и межсезонье — технические неисправности, из-за которых автобус может сойти с линии. В том числе из-за замерзания пневматической системы торможения. Компания старается постоянно и планомерно обновлять транспорт. В 2025 году было обновлено 26 автобусов», — подчеркнул он.
Итог проверки.
Итоги выезда подвел начальник управления перевозок Минтранса края Александр Демидов.
«Сегодня провели работу двух маршрутов, пообщались с жителями. На маршруте № 82 автобусы достаточно чистые, их срок технической службы до 10 лет, движение ведется по графику. Сейчас в городе таяние снега и грязь, поэтому перевозчикам указано чаще мыть транспорт. По маршруту № 177 ситуация сложнее: подвижной состав давно не обновлялся. Для решения вопроса министерством принято решение с 1 сентября перевести маршрут на регулируемый тариф, что позволит устанавливать жесткие требования к автобусам: чистота, наличие камер видеонаблюдения, срок службы на линии не более 10 лет. Перевозчику из бюджета Хабаровского края будет компенсироваться часть затрат только за фактически выполненные рейсы, что позволит контролировать работу с помощью системы ГЛОНАСС. Для жителей край это также даст плюс, так как стоимость проезда по данному маршруту будет ниже», — подытожил Александр Демидов.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что с 3 апреля стоимость проезда вырастет на автобусном маршруте № 85−1 в Хабаровске. Пассажирам теперь придется выложить 65 рублей за одну поездку.