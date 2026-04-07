В Хабаровском крае с 1 сентября на регулируемый тариф переведут маршрут № 177

«Сегодня провели работу двух маршрутов, пообщались с жителями. На маршруте № 82 автобусы достаточно чистые, их срок технической службы до 10 лет, движение ведется по графику. Сейчас в городе таяние снега и грязь, поэтому перевозчикам указано чаще мыть транспорт. По маршруту № 177 ситуация сложнее: подвижной состав давно не обновлялся. Для решения вопроса министерством принято решение с 1 сентября перевести маршрут на регулируемый тариф, что позволит устанавливать жесткие требования к автобусам: чистота, наличие камер видеонаблюдения, срок службы на линии не более 10 лет. Перевозчику из бюджета Хабаровского края будет компенсироваться часть затрат только за фактически выполненные рейсы, что позволит контролировать работу с помощью системы ГЛОНАСС. Для жителей край это также даст плюс, так как стоимость проезда по данному маршруту будет ниже», — подытожил Александр Демидов.