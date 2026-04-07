В 5 раз дешевле бензина: сколько стоит владение электрокаром в Казахстане

Сервис без масла и лишних трат
Главное отличие электрокара от традиционных машин с ДВС — в простоте конструкции. Технический директор BYD Kazakhstan Дархан Калтаев отмечает, что регламент обслуживания электромобилей гораздо лояльнее к кошельку владельца.
«Интервал замены здесь составляет 20 тыс. км против стандартных 10 тыс. км у бензиновых авто. Электродвигатель фактически необслуживаемый, а благодаря рекуперации износ тормозных колодок и дисков в несколько раз меньше», — подчеркнул эксперт.
Первое ТО на пробеге 20 тыс. км обошлось владельцу всего в 29 тыс. тенге. В список работ вошла проверка всех высоковольтных соединений и замена салонных фильтров. Для сравнения: 10 лет официального обслуживания компактного электрокроссовера BYD Yuan Up суммарно обойдутся примерно в 600 тыс. тенге.
Бесплатные парковки и доступ на Шымбулак
Владение электромобилем в Астане и Алматы в 2026 году даёт ряд привилегий, которые сложно измерить только деньгами:
Нулевой налог: владельцы полностью освобождены от ежегодного транспортного налога.
Бесплатные парковки: коммунальные платные стоянки в мегаполисах для электрокаров бесплатны (требуется ежегодное обновление в реестре).
Доступ в экозоны: электромобилям официально разрешен подъём к ГЛК «Шымбулак», куда въезд на бензиновых авто строго ограничен.
Математика выгоды
Самая впечатляющая часть экономики — стоимость «топлива». Масленников провёл замеры в реальных условиях Алматы и рассчитал затраты, исходя из домашнего тарифа (около 30 тенге за кВтч).
| Параметр | Электрокар (BYD Song Plus) | Бензиновое авто (2.0L) | |—————|——————————————-|————————————| | Средний расход | 20 кВтч / 100 км | 10 л / 100 км | | Стоимость 100 км | 600 тенге | 3 000 тенге | | Затраты на 10 тыс. км | 60 тыс. тенге | 300 тыс. тенге |
Даже при использовании общественных быстрых зарядок, где тарифы выше (70−80 тенге за кВтч), эксплуатация электрокара остаётся в 2−3 раза выгоднее классического автомобиля с ДВС.
По словам блогера, переход на электричество — это не вопрос рекламных контрактов, а осознанный выбор и прагматичный расчёт. При текущих ценах на электроэнергию в Казахстане владение электрокроссовером позволяет экономить сотни тысяч тенге в год только на разнице в стоимости топлива и обслуживания.
