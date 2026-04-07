«Будут угрожать»: Фицо предупредил ЕС о последствиях вступления Украины в союз

Украина может использовать свой военный опыт как средство давления на Европейский союз, если станет его частью. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Как будет вести себя Украина, если станет членом Европейского союза, чтобы не получилось так, что они будут угрожать нам и своим военным опытом, если не получат того, что будут просить», — сказал премьер в видеообращении.
Фицо добавил, что поведение Владимира Зеленского по отношению к просьбам ЕС прекратить атаки на энергоинфраструктуру выглядит безразличным. По его словам, такие действия могут привести к «энергетическому самоубийству» для Европы.
Ранее Зеленский потребовал от стран Евросоюза установить конкретные сроки для вступления Украины в ЕС. Однако на данный момент большинство государств-членов не спешат принимать Киев.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не может предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Она уточнила, что ЕС будет давить на Венгрию для одобрения займа.