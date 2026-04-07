Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Будут угрожать»: Фицо предупредил ЕС о последствиях вступления Украины в союз

Фицо: Украина может военным опытом давить на ЕС после вступления.

Источник: Комсомольская правда

Украина может использовать свой военный опыт как средство давления на Европейский союз, если станет его частью. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Как будет вести себя Украина, если станет членом Европейского союза, чтобы не получилось так, что они будут угрожать нам и своим военным опытом, если не получат того, что будут просить», — сказал премьер в видеообращении.

Фицо добавил, что поведение Владимира Зеленского по отношению к просьбам ЕС прекратить атаки на энергоинфраструктуру выглядит безразличным. По его словам, такие действия могут привести к «энергетическому самоубийству» для Европы.

Ранее Зеленский потребовал от стран Евросоюза установить конкретные сроки для вступления Украины в ЕС. Однако на данный момент большинство государств-членов не спешат принимать Киев.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не может предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Она уточнила, что ЕС будет давить на Венгрию для одобрения займа.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше