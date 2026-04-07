Баканов: целый пласт технологий иногда появляется за счет невесомости в космосе

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Эксперименты с невесомостью в космосе порой позволяют создавать целый пласт технологий. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
«Наши ребята, которые готовятся, которые летают в космос, проводят очень сложные эксперименты, очень нужные стране, потому что целый пласт технологий иногда появляется за счет невесомости в космосе», — поделился глава госкорпорации в рамках Недели космоса.
Он также отметил, что в рамках нового открытого отбора в космонавты Роскосмос считает важным найти тех, кто живет и мечтает космосом, а также готов всецело отдаваться профессии.
Неделя космоса в 2026 году приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина. Первая в истории России Неделя космоса пройдет с 6 по 12 апреля. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.
