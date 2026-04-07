Иран ответил на предложения США по завершению конфликта: Тегеран озвучил четкие требования

По данным на 6 апреля между США и Ираном идут переговоры о возможном 45-дневном перемирии. Шансы на соглашение в ближайшие 48 часов минимальны, писал портал Axios. Издание также назвало это последней попыткой избежать эскалации войны с ударами по Ирану и ответными атаками на энерго- и водные объекты в Персидском заливе. Трамп добавил, что вопрос Ормузского пролива — один из главных в переговорах с Ираном о возможных договоренностях. Однако Трамп, судя по всему, на грани срыва из-за растущих цен на топливо в США. Накануне он использовал нецензурную брань, чтобы потребовать от Ирана открыть Ормузский пролив для грузов.