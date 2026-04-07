Иран ответил на предложения США по завершению конфликта: Тегеран озвучил четкие требования

Тегеран передал Исламабаду ответ на мирное предложение США. Об этом пишет агентство IRNA.
«После двух недель всестороннего рассмотрения на высшем уровне Иран представил Пакистану свой ответ на предложение США по поводу окончания войны», — говорится в материале.
Издание уточняет, что иранский ответ содержит 10 пунктов. Среди них — прекращение боевых действий в регионе, разработка протокола безопасного прохода судов через Ормузский пролив и отмена санкций против Исламской Республики. При этом особо отмечается, что Тегеран отверг идею краткосрочного перемирия, настаивая на полном прекращении войны на Ближнем Востоке.
Дональд Трамп назвал вторник, 7 апреля, последним сроком для сделки с Ираном. Хозяин Белого дома сообщил, что Иран выдвинул «существенное предложение» по урегулированию конфликта. По словам Трампа, США его отвергли как недостаточное.
По данным на 6 апреля между США и Ираном идут переговоры о возможном 45-дневном перемирии. Шансы на соглашение в ближайшие 48 часов минимальны, писал портал Axios. Издание также назвало это последней попыткой избежать эскалации войны с ударами по Ирану и ответными атаками на энерго- и водные объекты в Персидском заливе. Трамп добавил, что вопрос Ормузского пролива — один из главных в переговорах с Ираном о возможных договоренностях. Однако Трамп, судя по всему, на грани срыва из-за растущих цен на топливо в США. Накануне он использовал нецензурную брань, чтобы потребовать от Ирана открыть Ормузский пролив для грузов.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что «кто-то» хочет подорвать переговорные перспективы по Ирану. Тогда же министр призвал США завершить конфликт, а не требовать от Ирана разблокировать Ормузский пролив.
В свою очередь востоковед Владимир Сажин заявил, что переговоры между США и Ираном сейчас невозможны. Эксперт объяснил это тем, что Трамп недавно выступил с ультиматумом, который Иран не может принять. Кроме этого, недавно в грубой и нецензурной форме американский президент обозначил крайний срок для выполнения его требований относительно Ормузского пролива.