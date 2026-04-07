Дрозденко: в Ленинградской области ликвидировали БПЛА ВСУ

Российские военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в Ленинградской области, проинформировал Александр Дрозденко.
Губернатор уточнил, что БПЛА украинских войск нейтрализовали силы ПВО.
«Силами ПВО ликвидирован один БПЛА в Ленинградской области», — написал он в Telegram в 04:55 мск.
«Силами ПВО ликвидировано пять БПЛА в Ленинградской Области. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении, которое опубликовано в 05:28 мск.
Напомним, в ночь на 31 марта над Ленинградской областью российские военнослужащие нейтрализовали 38 украинских беспилотников. Повреждены здания в посёлке Молодцово и порт Усть-Луга. Трое местных жителей, в том числе двое детей, получили травмы.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.