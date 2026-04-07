Приговор за графит: ВСУ не оправятся от жесткого ответа РФ за новые бомбы

Вечером 5 апреля боевики ВСУ провели комбинированный налёт на Донецкую Народную Республику. Среди применённого оружия оказались графитовые бомбы, которыми противник пытался вывести из строя линии электропередач и трансформаторные подстанции. Эти боеприпасы разрываются в воздухе, распыляя тонкие графитовые нити. Они вызывают короткие замыкания, парализуя энергоснабжение.
«Нити» ВСУ бьют по простым людям.
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что такое графитовые бомбы, которые ВСУ сбросили на объекты энергетики ДНР.
«Графитовые бомбы сбрасывают на линии электропередач или трансформаторные подстанции. Из бомбы выбрасываются графитовые нити. Это вызывает короткое замыкание и выводит из строя трансформаторы. В результате электричество перестаёт поступать потребителям. При этом оборудованию требуется серьёзный ремонт, иногда — полная его замена», — отметил Кнутов в комментарии aif.ru.
Графитовые бомбы относят к нелетальному оружию. Считается, что они не убивают людей напрямую, однако на деле создают гуманитарный кризис.
«В своё время это вооружение позиционировали как гуманное. Но к “чистому” это вооружение никакого отношения не имеет. Ведь если отключается электроэнергия, у людей не работают холодильники, нет воды, не работает канализация, возникает масса других проблем. На восстановление энергетической инфраструктуры требуется много времени», — сказал эксперт.
Киев получил графитовые бомбы от США для теста перед ударом по Ирану.
Кнутов уверен: такие бомбы разработали американцы. Они применяли их в Югославии и на Ближнем Востоке.
«Видимо, США передали это вооружение киевскому режиму, чтобы те сейчас опробовали его, чтобы потом, после, соответствующих испытаний, применить против Ирана», — сказал он.
Возможно, Киеву передали старые бомбы на списание.
«Думаю, киевскому режиму не дали новейших средств, а лишь уже проверенные, разработанные ранее. В любом случае США хотят заодно посмотреть эффект от воздействия графитовых бомб, — отметил Кнутов. — Полагаю, что их применение киевским режимом — демонстрация того, что президент Трамп собирается сделать 8 апреля в 4:00 утра в Иране. Он как раз обещал вывести из строя электростанции. Если такой удар будет нанесён, там наверняка применят графитовые бомбы».
Против графитовых бомб есть только один способ защиты.
Кнутов объяснил, как противостоять таким атакам.
«Противодействовать можно только одним способом — поражать носители бомб, то есть самолёты или беспилотники. Других средств нет. Исходить нужно из дальности сброса, скорости летательного аппарата, азимута. Если самолёт противника появляется в определённом квадрате и движется в определённом направлении, можно спрогнозировать, что он будет использовать графитовые бомбы. Необходимо нанести удар непосредственно по самолёту с помощью наших дальнобойных ракет “воздух-воздух”», — резюмировал Юрий Кнутов.
По словам экспертов, графитовые бомбы — это не просто техническая диверсия, а инструмент для создания хаоса среди населения.