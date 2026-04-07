В Хабаровском крае водитель автобазы награждён за боевые заслуги на СВО

В Хабаровском крае сотрудника правительственной автобазы наградили медалями за участие в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.
Гвардии сержант Степан Сергеев, уроженец Хабаровска, удостоен медалей «За воинскую доблесть» и «Участник СВО». Награду ему вручил первый заместитель главы администрации губернатора и правительства края Дмитрий Туровцев.
Степан ушёл отдавать долг Родине во время частичной мобилизации осенью 2022 года — до этого он работал водителем в автобазе правительства. В зоне СВО он служил оператором-взводом управления реактивного артиллерийского дивизиона. 3 марта 2024 года во время атаки беспилотника он получил ранение под Новомихайловкой.
После лечения врачи признали его негодным к дальнейшей военной службе. Однако в декабре 2024 года Степан вернулся в родную автобазу и снова сел за руль.
В правительстве края отметили, что поддержка участников СВО и их семей остаётся важным приоритетом. Сейчас в регионе действует 46 различных мер помощи — от выплат и льгот до психологической и юридической поддержки. Для удобства бойцов и их близких создан специальный справочник, где собрана вся информация о доступной помощи.