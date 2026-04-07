За выходные в Красноярском крае задержали 130 пьяных водителей

В Красноярском крае за прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспекции задержали 130 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Среди нарушителей шесть человек уже ранее привлекались к ответственности за пьяное вождение, теперь им грозит уголовное преследование. Кроме того, инспекторы задержали 22 водителя, которые управляли автомобилем без водительских прав и в нетрезвом состоянии. В отношении всех нарушителей составлены административные материалы. За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет за собой уголовную ответственность. Напомним, что в Красноярске за выходные задержали более 50 нетрезвых водителей.